Во время беспорядков в Индии погиб подросток, 4 человека пострадали

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Школьник погиб, еще четыре человека получили ранения во время возобновившихся в штате Джамму и Кашмир на севере Индии беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу газета Hindustan Times.

Учащийся 11-го класса скончался в больнице от полученных ранений. Таким образом, число погибших в Кашмире во время беспорядков на этой неделе возросло до пяти.

В пятницу протестующие пришли к военной части близ деревни Натнуса после пятничной молитвы в мечетях. Собравшиеся протестовали против гибели во время прошедших протестов четырех человек.

"Люди начали бросать камни в военную часть, вынудив армию открыть огонь", - сказал представитель полиции.

Беспорядки начались во вторник в районе Купвара, когда толпа начала забрасывать полицию камнями, в среду беспорядки продолжились. Толпа подожгла полицейский участок в городе Лангет, затем в населенном пункте Другмулла вокруг участка собрались около тысячи протестующих и также попытались его поджечь. После этого в ряде районов штата и в столице Шринагар был введен комендантский час, в некоторых районах был отключен мобильный интернет для предотвращения распространения слухов.