Во время беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников экс-президента Кыргызстана

© Sputnik https://report.az/storage/news/af91e44591962fcb27a160778914cca7/146ec472-96e2-42ea-901e-c118fb19187d_292.jpg

Во время беспорядков в столице Кыргызстана задержаны 40 сторонников бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются личности зачинщиков беспорядков.

"Личный состав ГУВД Бишкека продолжает нести службу в штатном режиме и обеспечивает безопасность общественного порядка, граждан и гостей столицы. ГУВД Бишкека напоминает, что все возможные провокации, направленные на дестабилизацию общественного порядка, будут своевременно пресекаться в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.

По данным ГУВД, около 1,5 тыс. человек пытались организовать беспорядки в столице Кыргызстана в ночь на 9 августа.

"Общественно-политическую обстановку пытались дестабилизировать примерно полторы тысячи человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, участники беспорядков пытались прорваться в здание парламента, торговые центры и супермаркеты, а также перекрывали автодороги.

Попытка массовых беспорядков была предпринята в Бишкеке сторонниками задержанного 8 августа в ходе спецоперации экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Около 1 тыс. поддерживающих его людей собрались на центральной площади столицы и требовали отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова. Позднее они были разогнаны милицией с помощью спецсредств. По последним данным, за медицинской помощью 7-8 августа обратились 98 человек.