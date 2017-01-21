Во Владивостоке самолет А319 совершил аварийную посадку

Баку. 21 января. REPORT.AZ/Пассажирский самолёт А319 экстренно приземлился во Владивостоке из-за срабатывания пожарной сигнализации, в настоящее время пассажиры отправлены другим бортом.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Двадцатого января в 23.33 в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет А319 рейса № 5614, который вылетел в 23.02 по маршруту: Владивосток — Петропавловск-Камчатский. Причина аварийной посадки – при взлёте сработали датчики пожарной сигнализации. Опасного груза на борту не было", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту лайнера находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа, все они самостоятельно покинули самолет и были размещены в аэропорту. Около 03.00 пассажиры были пересажены на другой борт и вылетели по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский. За медицинской помощью никто не обращался. Аэропорт работает штатно, добавили в МЧС.