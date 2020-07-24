Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их мясом, а также импорт диких животных, частей их туш и мяса в страну.

Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их мясом, а также импорт диких животных, частей их туш и мяса в страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", директиву о запрете торговли и импорта и срочных мерах по борьбе с нелегальной торговлей мясом диких животных подписал премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Документ подтверждает решимость правительства Вьетнама бороться с нелегальным оборотом и употреблением в пищу мяса диких животных, говорится в сообщении правительства.

Директива запрещает всем гражданам Вьетнама, в особенности партийным и государственным служащим и их родственникам, нелегальную охоту и убийство диких животных, торговлю дикими животными или их мясом, и хранение мяса диких животных, пишет правительственный портал.

Меры по ужесточению контроля за охотой и оборотом диких животных и их мяса, разработанные в качестве первого шага к всеобщему запрету, были приняты правительством и стали обязательными для всех местных административных органов страны еще в феврале, уточняется в сообщении.