Во Вьетнаме зафиксировали 117 случаев заражения людей оспой обезьян

Сфера здравоохранения Вьетнама зафиксировала в общей сложности 117 случаев заражения людей оспой обезьян с момента появления заболевания в мире.

Сфера здравоохранения Вьетнама зафиксировала в общей сложности 117 случаев заражения людей оспой обезьян с момента появления заболевания в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель директора Института Пастера Нгуен Ву Тхыонг на конференции, посвященной подведению итогов профилактики эпидемий в южном регионе страны в 2023 году.

По данным института, все случаи заболевания были отмечены в десяти городах и провинциях южной части страны. Там же зарегистрированы и шесть известных во Вьетнаме смертных случаев в результате заражения людей оспой обезьян.

Первые два случая заражения оспой обезьян во Вьетнаме были подтверждены в октябре 2022 года. Они были выявлены среди местных граждан, вернувшихся из-за границы. В начале октября 2023 года в южной провинции Биньзыонг был официально подтвержден первый во Вьетнаме случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку.