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Во Вьетнаме выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Во Вьетнаме выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса В середине декабря британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса
Другие страны
2 января 2021 г. 10:12
Во Вьетнаме выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен во Вьетнаме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

По информации ведомства, мутировавший вариант коронавируса обнаружен у 45-летней местной гражданки, вернувшейся в страну из Великобритании 22 декабря 2020 года. На борту вывозного рейса, приземлившегося в аэропорту южного вьетнамского города Кантхо, находились в общей сложности 305 пассажиров. Все они сразу же после посадки самолета были изолированы и направлены на обязательный двухнедельный карантин.

В середине декабря британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Во Вьетнаме за все время с начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 января были выявлены 1 474 инфицированных. За минувший период 1 325 человек выздоровели, а 35 умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 114 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 17,1 тыс. человек.

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