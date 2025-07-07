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Во Вьетнаме восемь человек погибли в результате пожара в жилом комплексе

Во Вьетнаме восемь человек погибли в результате пожара в жилом комплексе Восемь человек, в том числе шестеро взрослых и двое детей, погибли в результате пожара, произошедшего поздно вечером в воскресенье в жилом комплексе в городе Хошимин на юге Вьетнама.
Другие страны
7 июля 2025 г. 11:17
Во Вьетнаме восемь человек погибли в результате пожара в жилом комплексе

Восемь человек, в том числе шестеро взрослых и двое детей, погибли в результате пожара, произошедшего поздно вечером в воскресенье в жилом комплексе в городе Хошимин на юге Вьетнама.

Как передает Report, об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Пожар вспыхнул на первом этаже жилого комплекса. Жители пытались потушить пламя с помощью переносных огнетушителей, но их усилия не увенчались успехом. Пламя быстро распространилось, что привело к хаотичной эвакуации -- жители покидали здание в панике.

Многие транспортные средства, включая мотоциклы, велосипеды и автомобили, были полностью уничтожены огнем.

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