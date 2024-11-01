Во Вьетнаме во время паводка после шторма "Трами" погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в центральной части Вьетнама в ходе паводка, вызванного тропическим штормом "Трами".

По меньшей мере 12 человек погибли в центральной части Вьетнама в ходе паводка, вызванного тропическим штормом "Трами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал VnExpress.

Из-за наводнения, спровоцированного проливными дождями от шторма "Трами", погибли 12 жителей провинции Куангбинь, еще 7 были ранены, затоплены порядка 34 тыс. домов и потоплены 5 рыбацких судов.

По информации чрезвычайных служб, паводок уничтожил свыше 790 га сельскохозяйственных посевов, более 700 га рыбоводческих хозяйств, привел к гибели 500 голов скота и 70 тыс. домашней птицы. Также сообщается о значительном ущербе дорогам, морским дамбам и прибрежной инфраструктуре.