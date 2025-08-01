Во Вьетнаме в результате наводнений не менее 14 человек погибли или числятся пропавшими без вести

По меньшей мере 14 человек погибли или пропали без вести в результате вызванного затяжными дождями наводнения в провинции Дьенбьен на севере Вьетнама.
Об этом сообщает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ.
Согласно источнику, в четверг вечером после нескольких часов сильного дождя резко повысился уровень воды, что привело к затоплению низинных районов и внезапным оползням в горных деревнях.
“В провинции Дьенбьен в настоящее время от наводнения пострадали 128 домов: 97 из них затоплены, 14 повреждены оползнями, ещё 17 смыты и погребены под водой”- сообщается в оперативном отчете Руководящего комитета по предупреждению стихийных бедствий и поисково-спасательным работам.
Наводнение также нарушило транспортное сообщение и электроснабжение в нескольких районах. Спасательные работы осложнены продолжающимися проливными дождями.
Период дождей длится во Вьетнаме с июня по ноябрь. Ежегодно в результате наводнений и штормов в стране погибают сотни людей, а материальный ущерб оценивается в миллионы долларов. Так, в 2018 году в сезон дождей погибли около 65 человек.