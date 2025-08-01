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Во Вьетнаме в результате наводнений не менее 14 человек погибли или числятся пропавшими без вести

Во Вьетнаме в результате наводнений не менее 14 человек погибли или числятся пропавшими без вести Во Вьетнаме не менее 14 погибших или пропавших без вести после наводнения
Другие страны
1 августа 2025 г. 11:37
Во Вьетнаме в результате наводнений не менее 14 человек погибли или числятся пропавшими без вести

По меньшей мере 14 человек погибли или пропали без вести в результате вызванного затяжными дождями наводнения в провинции Дьенбьен на севере Вьетнама.

Об этом сообщает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Согласно источнику, в четверг вечером после нескольких часов сильного дождя резко повысился уровень воды, что привело к затоплению низинных районов и внезапным оползням в горных деревнях.

“В провинции Дьенбьен в настоящее время от наводнения пострадали 128 домов: 97 из них затоплены, 14 повреждены оползнями, ещё 17 смыты и погребены под водой”- сообщается в оперативном отчете Руководящего комитета по предупреждению стихийных бедствий и поисково-спасательным работам.

Наводнение также нарушило транспортное сообщение и электроснабжение в нескольких районах. Спасательные работы осложнены продолжающимися проливными дождями.

Период дождей длится во Вьетнаме с июня по ноябрь. Ежегодно в результате наводнений и штормов в стране погибают сотни людей, а материальный ущерб оценивается в миллионы долларов. Так, в 2018 году в сезон дождей погибли около 65 человек.

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