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Во Вьетнаме трое погибли при крушении туристического судна, поиски продолжаются

Во Вьетнаме трое погибли при крушении туристического судна, поиски продолжаются Тела трех погибших обнаружили спасатели после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама.
Другие страны
19 июля 2025 г. 16:42
Во Вьетнаме трое погибли при крушении туристического судна, поиски продолжаются

Тела трех погибших обнаружили спасатели после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама.

Как сообщает Repprt, об этом сообщила газета "Куан дой нян зан".

Ранее новостной портал VnExpress информировал, что прогулочный круизный корабль, на борту которого находились 53 человека - 48 туристов и пять членов экипажа, перевернулся из-за неблагоприятных погодных условий в заливе Халонг Южно-Китайского моря. В ходе поисково-спасательной операции были спасены 10 человек, извлечены тела трех погибших.

На место происшествия направлены силы полиции и спасательные суда. Шторма уже нет, но ливни продолжаются, а видимость в местах поиска ограничена.

Залив Халонг площадью более 1500 квадратных километров, усеянный почти 2000 островов, признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов.

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