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Во Вьетнаме разбился военный самолет Су-22 во время тренировочного полета

Во Вьетнаме разбился военный самолет Су-22 во время тренировочного полета Самолет Су-22 Военно-воздушных сил Вьетнама потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в центральной провинции Куангнам, пилот катапультировался.
Другие страны
9 января 2024 г. 18:10
Во Вьетнаме разбился военный самолет Су-22 во время тренировочного полета

Самолет Су-22 Военно-воздушных сил Вьетнама потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в центральной провинции Куангнам, пилот катапультировался.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в министерстве национальной обороны.

По данным ведомства, Су-22 с бортовым номером 5880, приписанный к 929-му полку 372-й дивизии ВВС, пилотируемый командиром 1-й эскадрильи капитаном До Тиен Дыком, вылетел с базы в Дананге для выполнения планового тренировочного задания. Через 10 минут после взлета пилот сообщил о возникновении проблем на борту и получил приказ попытаться увести самолет подальше от населенного пункта. Истребитель разбился в 19 км к югу от взлетно-посадочной полосы, пилот катапультировался, состояние его здоровья стабильное.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnamda Su-22 qırıcıları təlim uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb

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