Во Вьетнаме проходят парламентские выборы

Свыше 69 млн вьетнамских граждан в возрасте от 18 лет, обладающих правом голоса, выбирают в воскресенье депутатов однопалатного Национального собрания (парламента страны)

Свыше 69 млн вьетнамских граждан в возрасте от 18 лет, обладающих правом голоса, выбирают 23 мая депутатов однопалатного Национального собрания (парламента страны).

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в окончательный список претендентов на 500 депутатских мандатов Нацсобрания 15-го созыва со сроком полномочий с 2021 по 2026 год вошли 866 человек.

На свою первую сессию вновь избранное Национальное собрание 15-го созыва соберется в июле и начнет работу с рассмотрения кадровых вопросов. Сначала депутаты изберут председателя и вице-председателей Нацсобрания. После этого состоится голосование по кандидатурам президента, вице-президента, премьер-министра, руководителей Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.