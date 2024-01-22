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Во Вьетнаме приговорили к казни девять человек за контрабанду наркотиков

Во Вьетнаме приговорили к казни девять человек за контрабанду наркотиков Народный суд центральной провинции Нгеан приговорил девять человек к смертной казни после того, как признал их виновными в причастности к одному из крупнейших в стране делу о незаконном обороте наркотических веществ.
Другие страны
22 января 2024 г. 16:48
Во Вьетнаме приговорили к казни девять человек за контрабанду наркотиков

Народный суд центральной провинции Нгеан приговорил девять человек к смертной казни после того, как признал их виновными в причастности к одному из крупнейших в стране делу о незаконном обороте наркотических веществ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Фап луат".

В деле о незаконной транспортировке и сбыте наркотиков фигурировали 11 обвиняемых. Их признали виновными в контрабанде из Лаоса во Вьетнам 105 кг метамфетамина и героина в период с 2021 года по начало 2022 года, когда банда была обезврежена. Следствие доказало причастность обвиняемых к четырем эпизодам незаконного приобретения и транспортировки наркотических средств. Помимо девяти приговоренных к смертной казни, еще двое участников преступной группы осуждены на пожизненное заключение.

Борьба с наркотиками и реабилитация употребляющих их граждан называется руководством Вьетнама в числе приоритетных задач социально-экономического развития страны. В республике действует одно из самых жестких в мире законодательств, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических веществ. В последние годы во Вьетнаме вынесены и приведены в исполнение десятки смертных приговоров, в том числе иностранным наркопреступникам.

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