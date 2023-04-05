Во Вьетнаме потерпел крушение вертолет

Вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение во время экскурсии в районе бухты Халонг в провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама.

Вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение во время экскурсии в районе бухты Халонг в провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама.

Как передает Report, об этом сообщила газета Thanh Nien со ссылкой на власти города Халонг.

По их информации, двух человек удалось спасти, информация об их состоянии не приводится. Трое числятся пропавшими без вести, ведется поисково-спасательная операция в море. Как отмечается, поиски осложняются темным временем суток и погодой.

Причины произошедшего устанавливаются.