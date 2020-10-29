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 Во Вьетнаме около 50 человек пропали после оползня

 Во Вьетнаме около 50 человек пропали после оползня Семь человек погибли, еще 46 пропали без вести после схода двух оползней во вьетнамской провинции Куангнам.
Другие страны
29 октября 2020 г. 03:41
 Во Вьетнаме около 50 человек пропали после оползня

Семь человек погибли, еще 46 пропали без вести после схода двух оползней во вьетнамской провинции Куангнам.

Как передает Report, об этом сообщил портал VnExpress.

По информации издания, оползни сошли из-за сильных ливней, вызванных тайфуном «Молаве». По оценкам экспертов, «Молаве» стал самым мощным тайфуном за последние 20 лет.

Поисковые работы продолжаются. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук запросил помощь национального комитета по поисково-спасательным работам и реагированию на чрезвычайные ситуации.

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