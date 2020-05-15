Во Вьетнаме не менее 10 человек погибли при обрушении на стройке

Не менее 10 человек погибли и 15 получили ранения в результате обрушения на строящемся объекте во Вьетнаме, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в одной из индустриальных зон провинции Донгнай, где строят предприятие южнокорейской компании AV Healthcare – производителя тампонов, памперсов и бутылочек для молока.

На строительном объекте в провинции Донгнай в момент обрушения пятиметровой стены длиной около ста метров находились 50-60 рабочих. Отмечается, что многие из них не имели трудовых соглашений и не проходили инструктаж по технике безопасности.

По словам замдиректора местного департамента общественной безопасности, многие пострадавшие остаются под обломками, их поиски продолжаются. В ходе спасательной операции задействованы экскаваторы и строительные краны.