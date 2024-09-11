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Во Вьетнаме из-за последствий супертайфуна "Яги" свыше 300 человек погибли и пропали без вести

Во Вьетнаме из-за последствий супертайфуна "Яги" свыше 300 человек погибли и пропали без вести В результате мощного паводка в северной части Вьетнама, вызванного супертайфуном "Яги", погибли и пропали без вести не менее 324 человек.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 20:12
Во Вьетнаме из-за последствий супертайфуна Яги свыше 300 человек погибли и пропали без вести

В результате мощного паводка в северной части Вьетнама, вызванного супертайфуном "Яги", погибли и пропали без вести не менее 324 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Департаменте управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов.

Согласно информации, наводнения и оползни в ряде северных провинций привели к гибели 179 человек, еще 145 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что наводнения и оползни в некоторых северных провинциях Вьетнами привели к гибели 152 человек.

По данным вьетнамского Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам, супертайфун "Яги" стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет. Стихия привела к масштабным разрушениям зданий, объектов инфраструктуры, повреждению значительных площадей сельскохозяйственных угодий.

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