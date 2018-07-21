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    Во Вьетнаме в результате наводнений погибли 10 человек, 12 пропали без вести

    Тайфун Сон-Тинь стал причиной сильных ливней и подъема уровня воды в реках и водохранилищах в нескольких регионах Вьетнама

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, 12 числятся без вести пропавшими в результате наводнений и оползней на севере и в центральных районах Вьетнама, вызванных ураганом "Сон-Тинь", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Тайфун "Сон-Тинь" стал причиной сильных ливней и подъема уровня воды в реках и водохранилищах в нескольких регионах Вьетнама.

    Вызванные им наводнения разрушили сотни домов в трех северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в двух центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан. Более 80 тысяч гектаров рисовых полей затоплены, оползни парализовали движение транспорта на многих участках национальных и провинциальных дорог.

    Сильнее всего пострадала провинция Йенбай, где разрушены 600 домов, повреждены десятки объектов инфраструктуры и энергетики. Наводнения в этом регионе унесли жизни восьми человек, еще шесть ранены, 10 считаются пропавшими без вести.

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