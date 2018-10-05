Во Вьетнаме пять человек приговорили к тюрьме за посты в соцсетях

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Суд во Вьетнаме приговорил пять граждан страны к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения за посты в соцсетях и "другие мирные выражения своей позиции", которые были расценены как антиправительственная деятельность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International.

По данным организации, подсудимые были признаны виновными в совершении "действий, направленных на свержение народной власти". Приговор был вынесен по 79 статье вьетнамского уголовного кодекса.

Как сообщает Amnesty International, в прошлом месяце еще восемь человек во Вьетнаме попали в тюрьму за антиправительственную деятельность.