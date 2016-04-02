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    Во Вьетнаме президентом стал бывший глава спецслужб

    Сразу после объявления результатов голосования президент принес присягу

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Парламент Вьетнама избрал нового президента страны, им стал бывший глава службы внутренней безопасности Чан Дай Куанг. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, его кандидатура получила поддержку 91% депутатов Национального собрания. 

    Сразу после объявления результатов голосования президент принес присягу на верность Коммунистической партии и народу страны.

    Как ожидается, на следующей неделе вновь избранный президент представит на утверждение парламента кандидатуру главы правительства на период 2016-2020 годов. 

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