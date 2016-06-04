Во Вьетнаме перевернулось судно с туристами

Баку. 4 Июнь. REPORT.AZ/ Прогулочное судно, на борту которого находился 41 турист, перевернулось во Вьетнаме на реке Хан в районе города Дананг.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, инцидент случился в субботу через несколько минут после того, как судно отчалило от берега.

Некоторые из пассажиров самостоятельно вплавь добрались до берега, еще некоторым помогли выбраться на сушу. Власти начали спасательную операцию.

По словам представителя местного транспортного ведомства, у владельцев лодки не было разрешения на проведение туристических рейсов.

Среди пассажиров были туристы из зарубежья.