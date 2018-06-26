Во Вьетнаме не менее 17 человек погибли при наводнении

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ По меньше мере 17 человек погибли, 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Вьетнама, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Больше всего людей погибло в провинции Лайтяу — 12 человек, пять человек были из провинции Хазянг.

Комитет по предупреждению и преодолению стихийных бедствий (NDPC) отправил 700 сотрудников, чтобы проводить эвакуацию местных жителей, искать пропавших без вести и контролировать наносимый стихией ущерб.

Более 40 домов снесло потоком, 250 были серьезно повреждены, а около 500 все еще затоплены.

В прошлом году наводнения и тропические штормы нанесли Вьетнаму ущерб в размере 2,34 миллиарда долларов. Погибли 390 человек.