Во многих городах Израиля отменяют мероприятия в честь Дня независимости

В израильских городах Ашкелон, Беэр-Шева, Модиин и т.д. из-за погодных условий и пожаров отменяют мероприятия в честь Дня независимости.

В израильских городах Ашкелон, Беэр-Шева, Модиин и т.д. из-за погодных условий и пожаров отменяют мероприятия в честь Дня независимости. Также отменено зажжение факелов из-за сильного ветра.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

Сообщается, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате пожаров. Среди пострадавших двое младенцев.

По данным израильских СМИ, министр транспорта Мири Регев, ответственная за церемонию, после консультации с метеорологами и другими специалистами решила отменить мероприятие.

"Штормовая погода не позволит провести церемонию. Несколько минут назад я закончила оценку ситуации с инспекторами по безопасности. Существует вероятность серьезного ущерба и риска для человеческой жизни", - отметила она.

Кроме того, объявлено чрезвычайное положение.

Палестинская национальная администрация предложила направить пожарные команды для помощи в тушении пожаров в районе Иерусалима, сообщил Times of Israel источник в службе безопасности.

Италия и Греция направляют помощь Израилю в связи с бушующими пожарами, и ожидается, что самолеты прибудут через несколько часов.