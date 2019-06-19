​Во Львове протестующие требуют прозрачных выборов главы администрации

Акция протеста с требованием прозрачного назначения главы Львовской областной государственной администрации проходит во Львове, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил три кандидатуры на пост губернатора: директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмигаля, директора компании "Эко-оптима" Максима Козицкого и адвоката Маркияна Мальского.

Массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек, началась в 10 часов по местному времени под стенами Львовской областной государственной администрации. Главным требованием протестующих стало назначение Львовской облгосадминистрации максимально прозрачно. Как сообщил один из участников митинга, протестующие хотят проведения общественных слушаний относительно назначения губернатора области.