Во Львове после покушения умерла экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, в которую в пятницу стрелял неизвестный, умерла в больнице во Львове.

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, в которую в пятницу стрелял неизвестный, умерла в больнице во Львове.

Как передает Report, об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось", - написал он в Telegram-канале.

Украинские СМИ информировали, что неизвестный стрелял в Фарион возле ее дома. Позднее информацию о покушении на экс-депутата подтвердили в Национальной полиции Украины и Козицкий. Правоохранительные органы принимают меры по установлению личности нападавшего и его задержанию, заведено уголовное дело.