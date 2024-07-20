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Во Львове после покушения умерла экс-депутат Рады 

Во Львове после покушения умерла экс-депутат Рады  Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, в которую в пятницу стрелял неизвестный, умерла в больнице во Львове.
Другие страны
20 июля 2024 г. 01:09
Во Львове после покушения умерла экс-депутат Рады 

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, в которую в пятницу стрелял неизвестный, умерла в больнице во Львове.

Как передает Report, об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось", - написал он в Telegram-канале.

Украинские СМИ информировали, что неизвестный стрелял в Фарион возле ее дома. Позднее информацию о покушении на экс-депутата подтвердили в Национальной полиции Украины и Козицкий. Правоохранительные органы принимают меры по установлению личности нападавшего и его задержанию, заведено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Ali Radanın keçmiş deputatı güllələnərək öldürülüb

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