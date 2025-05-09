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Во Львове подписали декларацию о создании спецтрибунала по агрессии против Украины

Во Львове подписали декларацию о создании спецтрибунала по агрессии против Украины Во Львове 9 мая состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала за преступления против Украины.
Другие страны
9 мая 2025 г. 16:10
Во Львове подписали декларацию о создании спецтрибунала по агрессии против Украины

Во Львове 9 мая состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала за преступления против Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на DW, по итогам встречи была подписана декларация об учреждении спецтрибунала.

Документ подписали министры иностранных дел стран, входящих в Основную группу по созданию трибунала.

Следующим этапом должен стать официальный запрос президента Украины Владимира Зеленского о создании трибунала. Ожидается, что обращение будет передано генеральному секретарю Совета Европы на заседании 13-14 мая. После этого комитет министров Совета Европы должен запустить формальную процедуру создания трибунала.

Предполагается, что процессы могут проходить как в очной, так и в заочной форме. Подсудимым может грозить до 30 лет лишения свободы, а в особо тяжелых случаях - пожизненное заключение.

К коалиции присоединились 44 страны, которые выразили политическую поддержку созданию спецтрибунала.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что трибунал может начать работу в следующем году.

"Я не могу назвать конкретную дату [принятия первых приговоров], но в документах, которые я видела, говорится, что это должно заработать в 2026 году. Именно тогда должен начаться и [судебный] процесс", - заявила она.

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Версия на английском языке Statement on creation of special tribunal for aggression against Ukraine signed in Lviv
Версия на азербайджанском языке Ukraynaya qarşı təcavüzlə bağlı xüsusi tribunalın yaradılması haqqında bəyannamə imzalanıb

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