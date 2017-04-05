Во льдах у побережья Канады застрял паром с 209 пассажирами

Баку. 5апреля. REPORT.AZ/ Пассажирский паром с 209 людьми на несколько часов оказался заключенным во льдах недалеко от канадского острова Кейп-Бретон, передаетReport со ссылкой на CBC.



Паром Highlanders во вторник днем вышел из Северного Сиднея и через некоторое время оказался заблокированным во льдах.

Стоит отметить, что кроме пассажиров, на борту судна находились 85 грузовиков и 65 автомобилей.

На помощь парому был вызван ледокол береговой охраны Канады. По словам представителя компании-перевозчика Marine Atlantic Даррелл Мерсер, паром смог освободиться от ледяного плена только в 20.00 по местному времени.