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    Во льдах у побережья Канады застрял паром с 209 пассажирами

    Кроме пассажиров, на борту судна находились 85 грузовиков и 65 автомобилей

    Баку. 5апреля. REPORT.AZ/ Пассажирский паром с 209 людьми на несколько часов оказался заключенным во льдах недалеко от канадского острова Кейп-Бретон, передаетReport со ссылкой на CBC.

    Паром Highlanders во вторник днем вышел из Северного Сиднея и через некоторое время оказался заблокированным во льдах.

    Стоит отметить, что кроме пассажиров, на борту судна находились 85 грузовиков и 65 автомобилей.

    На помощь парому был вызван ледокол береговой охраны Канады. По словам представителя компании-перевозчика Marine Atlantic Даррелл Мерсер, паром смог освободиться от ледяного плена только в 20.00 по местному времени.

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