В Германии неизвестный ранил ножом нескольких человек

Пострадавшие были госпитализированы

Неизвестный мужчина ранил нескольких человек ножом во Франкфурте-на-Майне в Германии. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение местной полиции в Твиттере. Нападавший задержан, угрозы для населения нет.

"Поступили сообщения о человеке, который ранил нескольких прохожих", - говорится в сообщении. "Обстоятельства выясняются", - сообщили в правоохранительных органах. Пострадавшие госпитализированы.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со своей стороны уточняет, что задержанный был под воздействием наркотиков.

Нападение произошло рядом с центральным вокзалом, этот квартал известен неблагоприятной криминогенной обстановкой.