В Нанте и Лионе произошли столкновения между полицией и демонстрантами, есть задержанные

Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков.

Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом сообщила в четверг префектура региона Пеи-де-ла-Луар в соцсетях.

"Манифестанты нанесли ущерб зданию префектуры и бросали в правоохранителей предметы, а также петарды. Полиция ответила применением водометов и слезоточивого газа", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что полиция произвела несколько задержаний.

Кроме того, префектура региона Овернь - Рона-Альпы сообщила о том, что в Лионе произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

По данным префектуры, в первомайской демонстрации в Лионе приняли участие 6,5 тыс. человек. Профсоюзы считают, что на улицы вышли 10 тыс. манифестантов. В ходе акции были задержаны три человека.

Ранее сообщалось, что до 150 тыс. человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции.