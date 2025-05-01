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В Нанте и Лионе произошли столкновения между полицией и демонстрантами, есть задержанные

В Нанте и Лионе произошли столкновения между полицией и демонстрантами, есть задержанные Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков.
Другие страны
1 мая 2025 г. 16:59
В Нанте и Лионе произошли столкновения между полицией и демонстрантами, есть задержанные

Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом сообщила в четверг префектура региона Пеи-де-ла-Луар в соцсетях.

"Манифестанты нанесли ущерб зданию префектуры и бросали в правоохранителей предметы, а также петарды. Полиция ответила применением водометов и слезоточивого газа", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что полиция произвела несколько задержаний.

Кроме того, префектура региона Овернь - Рона-Альпы сообщила о том, что в Лионе произошли столкновения между полицией и демонстрантами. 

По данным префектуры, в первомайской демонстрации в Лионе приняли участие 6,5 тыс. человек. Профсоюзы считают, что на улицы вышли 10 тыс. манифестантов. В ходе акции были задержаны три человека.

Ранее сообщалось, что до 150 тыс. человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın şəhərlərində polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar baş verib, saxlanılanlar var
Версия на английском языке French police use tear gas and water cannons at May Day protest in Nantes

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