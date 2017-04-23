 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во французском городе Руан произошла стрельба

    Злоумышленник скрылся с места преступления© Foto: AFP

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Один человек пострадал в результате стрельбы во французском городе Руан.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Инцидент произошел в воскресенье в центре региона Нормандия на северо-западе страны. Ранение ноги получил 36-летний мужчина, его доставили в больницу. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные.

    Со ссылкой на очевидцев, злоумышленник скрылся с места преступления.

    По данным, возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента.

    Сегодня во Франции усилены меры безопасности в связи с проходящими выборами президента, на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi