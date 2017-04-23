Во французском городе Руан произошла стрельба

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Один человек пострадал в результате стрельбы во французском городе Руан.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье в центре региона Нормандия на северо-западе страны. Ранение ноги получил 36-летний мужчина, его доставили в больницу. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Со ссылкой на очевидцев, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данным, возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента.

Сегодня во Франции усилены меры безопасности в связи с проходящими выборами президента, на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.