Во французской Тулузе произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще шести пострадали

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, по меньшей мере еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Тулуза на юге Франции.

Как передает Report, об этом сoобщает телеканал France3 со ссылкой на полицию.

Как сообщает телеканал, по предварительным данным, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Полиция прибыла место происшествия.