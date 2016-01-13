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    Во Французских Альпах лавина накрыла группу школьников с учителем

    В горах находились 10 учащихся с учителем

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В результате схода лавины во Французских Альпах, которая накрыла группу школьников, погиб один человек. Как сообщает Report, об этом передает Газета.Ru со ссылкой на телеканал BFM.

    В сообщении говорится, что в больнице умер 14-летний мальчик.

    Как отмечается, в горах находились 10 учащихся с учителем.

    По словам французской полиции, четыре человека были доставлены в больницу в Гренобле.

    Ранее сообщалось, что на лыжном курорте во Французских Альпах лавина накрыла группу школьников. В сообщении говорится, что учитель доставлен в больницу без сознания. У одного учащегося зафиксирована остановка сердца.

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