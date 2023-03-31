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Во Франции женщина предстанет перед судом по обвинению в оскорблении президента

Во Франции женщина предстанет перед судом по обвинению в оскорблении президента Во Франции женщина предстанет перед судом 20 июня по обвинению в оскорблении президента Эммануэля Макрона в посте в Facebook.
Другие страны
31 марта 2023 г. 17:56
Во Франции женщина предстанет перед судом по обвинению в оскорблении президента

Во Франции женщина предстанет перед судом 20 июня по обвинению в оскорблении президента Эммануэля Макрона в посте в Facebook.

Как передает Report со ссылкой на France 24, женщина обвиняется в "оскорблении президента республики" и ей грозит штраф в размере 12 тысяч евро, но не тюремное заключение.

Привлечение к суду связано с ее постом на странице в Facebook, сделанном 21 марта, за день до того, как Макрон дал днем интервью телеканалу TF1 в защиту пенсионных реформ.

"Эта грязь обратится к вам в 13:00... мы всегда видим эту грязь по телевизору", - написала она.

Она была арестована в пятницу 24 марта и содержалась под стражей для допроса после того, как местное административное управление региона подало жалобу на ее пост в Facebook, сообщил AFP прокурор северного города Сент-Омер Мехди Бенбузид.

Женщина в возрасте за 50 была сторонницей протестов "желтых жилетов" 2018-2019 годов.

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