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Во Франции здание лицея расстреляли при помощи пиротехники

Во Франции здание лицея расстреляли при помощи пиротехники Группа молодых людей расстреляла здание лицея Мортиньер-Монплезир в Лионе при помощи пиротехнических средств перед началом занятий утром в четверг, устроив пожар перед зданием.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 19:37
Во Франции здание лицея расстреляли при помощи пиротехники

Группа молодых людей расстреляла здание лицея Мортиньер-Монплезир в Лионе при помощи пиротехнических средств перед началом занятий утром в четверг, устроив пожар перед зданием.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Lyon Mag, после нападения два человека были задержаны.

По его данным, нападение произошло в 07:30 по местному времени в VIII округе Лиона. Около десятка человек направили фейерверки в сторону здания и расстреливали находившихся у входа людей, судя по видеокадрам, опубликованным изданием. Также они привезли несколько мусорных баков и электросамокатов к зданию лицея и подожгли их.

Позже директор этого лицея сообщил в послании родителям, что также стал объектом этого нападения. Примечательно, что некоторые видео были сняты уже находившимися в школе учениками. Несмотря на произошедшее, учебное заведение через час смогло возобновить работу в обычном режиме.

По горячим следам полицией были задержаны два предполагаемых участника нападения. Их личности пока не раскрываются, как и мотивы преступления.

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