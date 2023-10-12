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Во Франции заявили об увеличении числа погибших французов до 12 в ходе нападения ХАМАС

Во Франции заявили об увеличении числа погибших французов до 12 в ходе нападения ХАМАС Число граждан Франции, погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, увеличилось до 12.
Другие страны
12 октября 2023 г. 15:41
Во Франции заявили об увеличении числа погибших французов до 12 в ходе нападения ХАМАС

Число граждан Франции, погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, увеличилось до 12.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр журналистам.

"Мы узнали о гибели еще одного человека, таким образом в настоящий момент в ходе атаки террористов погибли 12 французов", - сказала Лежандр.

Она отметила, что по-прежнему нет информации о состоянии еще 17 французских граждан.

Ранее МИД страны сообщил, что власти планируют провести несколько рейсов для эвакуации своих граждан из Израиля. Первый самолет с французами прибудет в Париж вечером в четверг.

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Версия на английском языке Number of French nationals killed in Hamas attack climbs to 12

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