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Во Франции заявили о росте заболеваемости холерой на Майотте

Во Франции заявили о росте заболеваемости холерой на Майотте Число случаев заражения холерой на Майотте, беднейшем заморском департаменте Франции, приближается к 200.
Другие страны
21 июня 2024 г. 16:28
Во Франции заявили о росте заболеваемости холерой на Майотте

Число случаев заражения холерой на Майотте, беднейшем заморском департаменте Франции, приближается к 200.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на данные, опубликованные в пятницу Национальным агентством по здравоохранению.

"В период с 12 по 18 июня было сообщено о 27 случаях заболевания холерой на Майотте, в результате чего общее число случаев, зафиксированных в департаменте с 18 марта 2024 года, достигло 193", - сказано в статистическом бюллетене ведомства.

Из них 188 случаев были подтверждены, еще пять - рассматриваются как вероятные. Отмечается, что 21 случай был завезен на остров, остальные 172 стали результатом инфицирования в пределах департамента. По состоянию на 19 июня было зафиксировано две смерти и 14 тяжелых случаев, потребовавших реанимации, сказано в документе.

Помимо этого 18 июня на Майотте было зарегистрировано рекордное за день число новых заражений - в этот день стало известно о наличии инфекции у 17 человек, следует из статистики.

Эпидемия холеры началась на острове в конце марта. На прошлой неделе от заболевания скончалась трехлетняя девочка. Как сообщала префектура острова, болезнь завезли мигранты из Демократической республики Конго, а также с соседних Комор.

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