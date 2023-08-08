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Во Франции заявили о провале военных и дипломатических усилий в Африке 

Во Франции заявили о провале военных и дипломатических усилий в Африке  Провалы Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой привели не только к нагнетанию антифранцузских настроений на континенте, но и к росту влияния России, Китая и США.
Другие страны
8 августа 2023 г. 08:20
Во Франции заявили о провале военных и дипломатических усилий в Африке 

Провалы Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой привели не только к нагнетанию антифранцузских настроений на континенте, но и к росту влияния России, Китая и США.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме 92 французских сенаторов президенту Эмманюэлю Макрону, опубликованном в газете Le Figaro.

"Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании", – говорится в письме.

Отмечается, что после провала французской операции "Бархан" приходят другие военизированные формирования, готовые работать с лидерами, которые выстраивают власть путем сплочения своего населения против бывшей колониальной державы.

Сенаторы уточнили, что это движение ширится южнее Сахары, демонстрации и антифранцузские акции проходят даже, казалось бы, в близких Франции Кот-д'Ивуаре и Сенегале. Они также констатировали наличие неопределенности в отношениях Парижа с Северной Африкой, включая Алжир, Марокко и Тунис.

В настоящее время вчерашняя французская Африка превращается в военную российскую, экономически китайскую и дипломатически американскую Африку, заявили сенаторы.

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