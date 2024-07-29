Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий

Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала RTL заявил министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет.
"Сегодня утром все поезда ходят, как по Восточной линии (так было с субботы), так и по Атлантической линии, вчера движение было уже в почти нормальном состоянии, а на Севере, где вчера было три поезда из четырех, сегодня они ходят нормально", - заявил он.
В пятницу, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов на железнодорожных путях было совершено в ночь на пятницу. Целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели.