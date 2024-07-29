Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий

Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля.

Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала RTL заявил министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет.

"Сегодня утром все поезда ходят, как по Восточной линии (так было с субботы), так и по Атлантической линии, вчера движение было уже в почти нормальном состоянии, а на Севере, где вчера было три поезда из четырех, сегодня они ходят нормально", - заявил он.

В пятницу, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов на железнодорожных путях было совершено в ночь на пятницу. Целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели.