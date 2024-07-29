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Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий

Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля.
Другие страны
29 июля 2024 г. 11:03
Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий

Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала RTL заявил министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет.

"Сегодня утром все поезда ходят, как по Восточной линии (так было с субботы), так и по Атлантической линии, вчера движение было уже в почти нормальном состоянии, а на Севере, где вчера было три поезда из четырех, сегодня они ходят нормально", - заявил он.

В пятницу, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов на железнодорожных путях было совершено в ночь на пятницу. Целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели.

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Версия на английском языке French rail traffic returns to normal after sabotage
Версия на азербайджанском языке Fransada təxribatdan sonra qatarların hərəkəti normallaşıb

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