Во Франции заявили, что вступление Турции в ЕС сейчас не обсуждается

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Франция не видит возможности возвращения к переговорам с Турцией о её вступлении в ЕС до тех пор, пока Анкара не сделает «демократический и проевропейский» выбор.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в воскресенье министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в эфире радио RTL.

«Макрон – первый глава европейского государства, который... заявил туркам и Европейскому союзу, что Турция сделала выбор в пользу отхода от европейских ценностей и что в этой связи более невозможно продолжать переговоры о присоединении Турции к ЕС», – сказала она.

Ранее в Анкаре заявили, что не увидели к себе справедливости на саммите ЕС-Турция.