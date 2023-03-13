Во Франции завершились военные учения "Орион-23"

Во французском городе Каор завершились военные учения «Орион-23», которые начались 25 февраля.

Во французском городе Каор завершились военные учения "Орион-23".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на последнем этапе учений, в которых приняли участие 7 тысяч военнослужащих из Франции, США, Италии, Испании, Бельгии и Великобритании. Все эти страны являются членами альянса НАТО. В ходе учения они применили холостые патроны, звуковые и дымовые шашки среди мирного населения.

По сценарию военные "отвоевали" захваченный город. На кадрах, зафиксированных окружающими, видно, что автомобили и гражданские лица продолжали переходить дороги во время учений солдат в жилом массиве.