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Во Франции завершились военные учения "Орион-23"

Во Франции завершились военные учения "Орион-23" Во французском городе Каор завершились военные учения «Орион-23», которые начались 25 февраля.
Другие страны
13 марта 2023 г. 04:50
Во Франции завершились военные учения Орион-23

Во французском городе Каор завершились военные учения "Орион-23".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на последнем этапе учений, в которых приняли участие 7 тысяч военнослужащих из Франции, США, Италии, Испании, Бельгии и Великобритании. Все эти страны являются членами альянса НАТО. В ходе учения они применили холостые патроны, звуковые и дымовые шашки среди мирного населения.

По сценарию военные "отвоевали" захваченный город. На кадрах, зафиксированных окружающими, видно, что автомобили и гражданские лица продолжали переходить дороги во время учений солдат в жилом массиве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada şəhərin mərkəzində hərbi təlim keçirilib

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