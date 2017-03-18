Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты. Как сообщает Report со ссылкой на Le Monde, преодолеть необходимый для участия в выборах порог в 500 подписей выборных должностных лиц смогли 11 человек.

В выборах примут участие представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, представитель партии "Рабочая борьба" Натали Арто, председатель партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, председатель движения "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, кандидат от партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер центристской партии "Вперед!" Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу и депутат-центрист Жан Лассаль.

Больше всего подписей - 2593 - собрал Франсуа Фийон.

Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.