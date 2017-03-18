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    Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты

    За пост президента поборются 11 человек

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты. Как сообщает Report со ссылкой на Le Monde, преодолеть необходимый для участия в выборах порог в 500 подписей выборных должностных лиц смогли 11 человек. 

    В выборах примут участие представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, представитель партии "Рабочая борьба" Натали Арто, председатель партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, председатель движения "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, кандидат от партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер центристской партии "Вперед!" Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу и депутат-центрист Жан Лассаль.

    Больше всего подписей - 2593 - собрал Франсуа Фийон.

    Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.

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