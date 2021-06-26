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Во Франции застрелили одного футболиста и ранили другого

Во Франции застрелили одного футболиста и ранили другого Один футболист был убит выстрелом из огнестрельного оружия и второй получил тяжелое ранение в Марселе в пятницу во время футбольного матча
Другие страны
26 июня 2021 г. 00:48
Во Франции застрелили одного футболиста и ранили другого

Один футболист был убит выстрелом из огнестрельного оружия и второй получил тяжелое ранение в Марселе в пятницу во время футбольного матча.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Provence.

Инцидент произошел во время встречи любительских команд двух кварталов, который проходил в северной части Марселя, в его 15 округе. К открытому стадиону "Ла Марин" подъехала автомашина, сидевшие в которой люди открыли огонь по футболистам.

Пятнадцатый округ Марселя является одним из социально неблагополучных кварталов с высоким уровнем преступности. В целом в северной части города часто происходят перестрелки между бандами, в частности торгующими наркотиками.

По факту происшествия на стадионе юридической полицией начато расследование.

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