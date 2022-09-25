Во Франции запретят повышать тарифы на газ более чем на 15% в 2023 году

Французские власти намерены разрешить повышать тарифы на газ и электричество не более чем на 15% в следующем году.
"Для защиты покупательной способности французов будет установлен предельный уровень повышения тарифов на электричество и газ в следующем году, который составит 15%", - сказал Атталь. По его словам, в обратном случае тарифы могут вырасти "на 120%".
Он также сообщил о планах властей Франции снизить подоходный налог для лиц с низким достатком. Данная мера заложена в проект бюджета на следующий год, который будет представлен в понедельник.