Во Франции запретят повышать тарифы на газ более чем на 15% в 2023 году

Во Франции запретят повышать тарифы на газ более чем на 15% в 2023 году

Французские власти намерены разрешить повышать тарифы на газ и электричество не более чем на 15% в следующем году.

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Французские власти намерены разрешить повышать тарифы на газ и электричество не более чем на 15% в следующем году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du Dimanche министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине республики Габриэль Атталь. "Для защиты покупательной способности французов будет установлен предельный уровень повышения тарифов на электричество и газ в следующем году, который составит 15%", - сказал Атталь. По его словам, в обратном случае тарифы могут вырасти "на 120%". Он также сообщил о планах властей Франции снизить подоходный налог для лиц с низким достатком. Данная мера заложена в проект бюджета на следующий год, который будет представлен в понедельник. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram