О нас

Во Франции запретят повышать тарифы на газ более чем на 15% в 2023 году

Во Франции запретят повышать тарифы на газ более чем на 15% в 2023 году Французские власти намерены разрешить повышать тарифы на газ и электричество не более чем на 15% в следующем году.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 17:31
Во Франции запретят повышать тарифы на газ более чем на 15% в 2023 году

Французские власти намерены разрешить повышать тарифы на газ и электричество не более чем на 15% в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du Dimanche министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине республики Габриэль Атталь.

"Для защиты покупательной способности французов будет установлен предельный уровень повышения тарифов на электричество и газ в следующем году, который составит 15%", - сказал Атталь. По его словам, в обратном случае тарифы могут вырасти "на 120%".

Он также сообщил о планах властей Франции снизить подоходный налог для лиц с низким достатком. Данная мера заложена в проект бюджета на следующий год, который будет представлен в понедельник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa gələn il qaz tariflərini 15 faizdən çox artırmayacaq

Экслюзивные новости

Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi