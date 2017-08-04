Во Франции запретили слежку за родственниками подозреваемых в терроризме

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Конституционный совет Франции признал в пятницу не соответствующим основному закону страны положение о ведении электронной слежки за родственниками и близкими лиц, склонных к террористической деятельности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Такое решение государственная инстанция, призванная осуществлять контроль за конституционностью законов, вынесла по ходатайству о необходимости анализа ряда положений закона о продлении чрезвычайного положения в стране.

Одобренный парламентом 21 июля 2016 года закон содержал в себе также ряд дополнений в закон о разведке от июля 2015 года. В частности, разрешалось ведение слежки с использованием электронных средств за родственниками и близкими лиц, подозреваемых в намерении совершить теракт. Конституционный совет признал законным решение о продлении режима чрезвычайного положения во Франции на четыре месяца, однако счел при этом положение о слежке "нарушающим конституционное право на личную жизнь".

В настоящее время в базе данных полиции подозреваемых в склонности к терроризму лиц находится не более 11,7 тыс. человек.



