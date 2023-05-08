Во Франции запретили митинги против Макрона у мемориала герою Мулену

Полицейская префектура департамента Рона во Франции запретила акции протеста в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Лион для посещения мемориала памяти героя французского сопротивления Жана Мулена после празднования в День окончания Второй м

Полицейская префектура департамента Рона во Франции запретила акции протеста в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Лион для посещения мемориала памяти героя французского сопротивления Жана Мулена после празднования в День окончания Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данное сообщение было опубликовано в аккаунте префектуры в Twitter.

В районе бывшей тюрьмы Монлюк, где расположен мемориал в память Мулена, был введен запрет на любые манифестации в период с 10 до 19 часов. Отмечается, что территорию мемориала будут снимать с беспилотников "для обеспечения общественного порядка".