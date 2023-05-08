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Во Франции запретили митинги против Макрона у мемориала герою Мулену

Во Франции запретили митинги против Макрона у мемориала герою Мулену Полицейская префектура департамента Рона во Франции запретила акции протеста в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Лион для посещения мемориала памяти героя французского сопротивления Жана Мулена после празднования в День окончания Второй м
Другие страны
8 мая 2023 г. 14:32
Во Франции запретили митинги против Макрона у мемориала герою Мулену

Полицейская префектура департамента Рона во Франции запретила акции протеста в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Лион для посещения мемориала памяти героя французского сопротивления Жана Мулена после празднования в День окончания Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данное сообщение было опубликовано в аккаунте префектуры в Twitter.

В районе бывшей тюрьмы Монлюк, где расположен мемориал в память Мулена, был введен запрет на любые манифестации в период с 10 до 19 часов. Отмечается, что территорию мемориала будут снимать с беспилотников "для обеспечения общественного порядка".

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Версия на английском языке France bans anti-Macron rallies at Moulin memorial

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