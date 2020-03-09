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Во Франции запретили массовые мероприятия

​Во Франции запретили массовые мероприятия

© RFİ

Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

"На национальном уровне все мероприятия со скоплением народа более тысячи человек запрещены", - сказал министр после совещания при президенте. 

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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