О нас

Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов

Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов Министерство образования Франции приняло решение закрыть пять школ для проведения мероприятий по борьбе с клопами.
Другие страны
6 октября 2023 г. 19:29
Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов

Министерство образования Франции приняло решение закрыть пять школ для проведения мероприятий по борьбе с клопами.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, для борьбы с паразитами закрыты пять учебных заведений, в которых учатся около 1,5 тыс. человек. Речь идет о школах, расположенных в различных департаментах на юге, юго-востоке и востоке страны.

При этом постельные клопы были обнаружены еще в нескольких учебных заведениях, однако было принято решение не закрывать их полностью для дезинсекции.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс. По его словам, для борьбы с клопами привлечено около 500 специализированных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi