Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов

Министерство образования Франции приняло решение закрыть пять школ для проведения мероприятий по борьбе с клопами.

Министерство образования Франции приняло решение закрыть пять школ для проведения мероприятий по борьбе с клопами.

Как передает Report , об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, для борьбы с паразитами закрыты пять учебных заведений, в которых учатся около 1,5 тыс. человек. Речь идет о школах, расположенных в различных департаментах на юге, юго-востоке и востоке страны.

При этом постельные клопы были обнаружены еще в нескольких учебных заведениях, однако было принято решение не закрывать их полностью для дезинсекции.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс. По его словам, для борьбы с клопами привлечено около 500 специализированных организаций.