Во Франции закрыли аэропорт из-за задержанного самолета с 300 индийцами

Аэропорт Ватри, расположенный к востоку от Парижа в департаменте Марна, был закрыт на сутки в связи с задержанием самолета, на борту которого находились более 300 выходцев из Индии.

Аэропорт Ватри, расположенный к востоку от Парижа в департаменте Марна, был закрыт на сутки в связи с задержанием самолета, на борту которого находились более 300 выходцев из Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, французские власти подозревают, что некоторые пассажиры стали жертвами торговли людьми.

Самолет прибыл из ОАЭ в районе полудня в четверг для дозаправки. Борт должен был затем вылететь в Никарагуа, однако после анонимного сообщения о возможном нахождении на борту нелегалов было решено задержать вылет и провести проверку. На время расследования пассажиров разместили в зале ожидания, из-за чего пришлось остановить прием других рейсов начиная с утра пятницы.

В общей сложности на борту находились 303 человека. После проверки личности всех пассажиров и проводников два человека были задержаны для дачи показаний. В случае подтверждения их участия в деятельности организованной преступной группы и в нелегальной переправке людей им может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до €3 млн.