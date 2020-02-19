​Во Франции закроют старейшую АЭС в стране

Правительство Франции определило точные сроки остановки двух реакторов старейшей АЭС Франции "Фессенхайм" - в конце февраля и в конце июня этого года соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано в официальном государственном вестнике Journal officiel.

"Это событие является первым шагом по воплощению энергетической стратегии Франции, которая направлена на постепенное выстраивание баланса между ядерной и возобновляемой электроэнергией в условиях сокращения вредных выбросов от производства электроэнергии благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году", - подчеркивается в коммюнике правительства, которое приводит радиостанция France Info.