Во Франции заключённый сбежал из тюрьмы с помощью верёвочной лестницы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции полиция ведёт поиски преступника, совершившего побег из тюрьмы Френ (департамент Валь-де-Марн).

Как передает Report, об этом информирует France Info со ссылкой на источники.

Как отмечается, мужчине удалось перелезть через тюремную стену с помощью верёвочной лестницы. Несмотря на выстрелы надзирателей, преступника не удалось задержать.