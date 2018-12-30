Во Франции заключённый сбежал из тюрьмы с помощью верёвочной лестницы

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Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции полиция ведёт поиски преступника, совершившего побег из тюрьмы Френ (департамент Валь-де-Марн).
Как передает Report, об этом информирует France Info со ссылкой на источники.
Как отмечается, мужчине удалось перелезть через тюремную стену с помощью верёвочной лестницы. Несмотря на выстрелы надзирателей, преступника не удалось задержать.
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